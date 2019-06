Grands Reportages du 2 juin 2019 - On m'a volé mon identité

Depuis quelques années, avec le développement d’internet, de plus en plus de Français se font voler leur identité. L’an dernier, plus de 200 000 ont été victime d’une usurpation. Mais ce délit va bien plus loin qu’un simple vol de papiers. C'est une violation de l'identité. Du jour au lendemain, ces victimes se retrouvent à devoir rembourser une dette inconnue, un crédit non contracté ou encore sont accusées d'escroquerie voire parfois de faits plus graves. Pendant plusieurs mois, une équipe de Grands reportages a suivi trois Français qui se battent pour retrouver leur identité… ou ceux qui la leur ont volée.