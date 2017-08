Grands Reportages du 20 août 2017 - Les chasseuses de couleurs - Je teste donc je suis  

Les chasseuses de couleurs Un reportage de Sandrine Mercier Images : Juan Gordillo, Candide Baudin Montage : Juan GordilloAgence de presse : Veo Productions Les couleurs sont omniprésentes dans notre société. Et dans une époque souvent maussade et grise, nous cherchons tous un petit coin d’arc-en-ciel. Sandrine, Anne-Sophie et Laure vivent pour et grâce aux couleurs ! Comme un trésor, elles les cherchent, les traquent et les pourchassent pour égayer et nourrir notre quotidien. Elles retrouvent les couleurs oubliées, dénichent celles de la mode, ou encore copient celles des chefs-d’oeuvre. Je teste donc je suis Un reportage Mickaël BeurdoucheImage : Mickaël Beurdouche Montage : Stéphane Moreau (Spinnaker productions) On les appelle les « testeurs » et ils sont déjà plus de 100 000 en France. Pour certains c’est un complément de revenus, pour d’autres un métier à temps plein. Le principe est simple : se faire payer par une marque pour tester de façon anonyme la qualité de ses produits. Restaurant, magasin, loisirs, service client… chaque jour, les testeurs observent, évaluent et donnent leur avis…Pendant plusieurs semaines, « Grands Reportages » a suivi trois testeuses particulières.