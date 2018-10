Grands Reportages du 20 octobre 2018 - Un an dans une vie

Un an dans une vie :Réalisation : Laurence LowenthalImages : Nicolas Le BerSon : Laurent LégliseMontage : Laure-Alice Hervé (Chasseur d'étoiles / Henri en mai productions) Dans une vie, il y a des années plus décisives que d’autres, des années qui marquent pour toute la vie. Bouleversements familiaux, virages professionnels, événements espérés ou redoutés, banals ou extraordinaires… Ils constituent des changements profonds pour ceux qui les vivent. C’est le cas de Solène, Daniel, Ingrid, Sylvain, Titouan et Anton. Les équipes de Grands reportages les ont suivis pendant un an. Une année qui marquera un tournant dans leur vie.