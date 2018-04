Grands Reportages du 21 avril 2018 - Guerres d'héritages

Guerres d'héritagesUn reportage de Maud GanglerImages : Florent Hayet et Christophe AstrucMontage : Emmanuel CharierasProduction : CAPA C'est un phénomène qui brise des familles, détruit des fratries… les guerres d'héritages. Quand l'heure est à la succession, des règlements de comptes surgissent régulièrement dans les familles. Peu importe les patrimoines en jeu, les héritiers se déchirent aussi bien pour un château, que pour des terres ou un simple service à thé. Au-delà de l'argent, il s'agit souvent d'histoires intimes, de jalousies, de préférences, parfois de secrets. Avec les très nombreuses familles recomposées, les querelles d'héritages sont devenues monnaie courante entre enfants et beaux-parents ou demi-frères et sœurs. Dans les guerres d'héritages, certains sont prêts à tout pour récupérer ce qu'ils estiment être leur part. Le combat d'une vie qui peut virer à l'obsession. Pendant plusieurs mois, une équipe de Grands reportages a suivi quatre familles françaises qui se déchirent pour leurs héritages.