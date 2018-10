Grands Reportages du 21 octobre 2018 - Les rois du bricolage

Un reportage de Delphine Kluzek et Anthony OrliangeImages : Mathieu Préaux, Jean-Marie Barrère et Xavier LuizetMontage : Manuel GuillonAgence de presse : CAPA Refaire sa cuisine, construire sa maison, fabriquer ses propres meubles : des activités qui attirent de plus en plus de Français. Près de 85% d’entre eux s’avouent mordus de bricolage. Avec un budget moyen de 940 euros par an, le bricolage constitue même pour beaucoup le premier poste de dépenses en termes de loisirs. Ces bricoleurs sont des hommes, des femmes, des novices, des experts, ils bricolent seuls, en famille ou entre amis…et ont en général un budget limité. Grands reportages a suivi l’histoire de quatre d’entre eux…