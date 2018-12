Grands Reportages du 22 décembre 2018 - Passion bonbons, mystères et boules de gomme

Un reportage d’Emilie RefaitImages : Grégory Scié et François ChambeMontage : Virginie BernardDurite Productions Roudoudou, crocodile, perle blanche ou encore sucettes multicolores… Avec plus de 400 variétés, la France est le pays du bonbon. Pour les Français, la confiserie est avant tout synonyme de nostalgie et de bonne humeur. Certains d’entre eux perpétuent la magie des bonbons de génération en génération, à travers leur créativité, leur recette ancestrale ou encore leur dextérité. Inventeur de bonbons à succès, créateur de confiserie originale ou défenseur de traditions… Pendant plusieurs mois, une équipe de Grands reportages a suivi ces amoureux de bonbons.