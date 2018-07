Grands Reportages du 22 juillet 2018 - Brigade des mineurs : les gardiens de l'innocence

Un reportage d’Emmanuel Ostian Images : Julien Alric et Grégory Roudier Montage : Olivier Leplant(EMP / Memento) C’est un document exceptionnel : pendant trois mois, une équipe de Grands reportages a été autorisée à suivre les policiers de la brigade des mineurs de Strasbourg. Violences sur des enfants, pédophilie, harcèlement entre mineurs, leurs missions sont parmi les plus délicates et les plus complexes au niveau émotionnel. D’ailleurs, à Strasbourg comme ailleurs, la brigade des mineurs est un lieu à part. Entre une salle de jeu pour accueillir les jeunes victimes et des bureaux remplis de dessins, ces policiers-là travaillent avec pour seules armes la psychologie et le pouvoir de conviction. Ces enquêteurs côtoient au quotidien les secrets de famille et les crimes les plus inavouables. Ceux qui concernent les personnes les plus vulnérables de notre société : les enfants.