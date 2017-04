Grands Reportages du 23 avril 2017 - Bienvenue en France  

Chaque année, des milliers d'étrangers viennent s'installer en France. La France est ainsi la 6ème destination préférée des étudiants étrangers et Paris la 4ème ville. Parmi eux, de nombreux Américains, Japonais ou Anglais, venus passer une année.Notre mode de vie, notre gastronomie, notre patrimoine, notre système éducatif et notre joie de vivre font des envieux partout dans le monde. Mais derrière la carte postale, il y a la réalité… Notre bureaucratie parfois effrayante ou encore la propreté de nos rues qui laisse à désirer. Une réalité un peu déconcertante quand on vient avec des rêves mais aussi quelques clichés sur notre pays. La vie en France est-elle donc si sympathique et si agréable ? Et les Français sont-ils vraiment aussi chaleureux et courtois qu'ils le pensent ? Pour le savoir, nous avons vécu une année avec une famille néo-zélandaise installée à Bordeaux, une famille japonaise à Colmar et une famille américaine à Paris. Ils ont essayé de vivre à la française mais nous ont aussi donné leurs impressions sur nous, les Français. De quoi réfléchir à l'image que nous renvoyons de nous-mêmes ! Un reportage d'Isabelle Cottenceau Images : Vincent Fereira, Mikaël Lefrançois Montage : Fabrice Tabourier Agence de presse : Tournez S'il Vous Plaît