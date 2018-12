Grands Reportages du 23 décembre 2018 - Des jouets par milliers

Un reportage d’Elise Casta-Verchère Images : Thomas Vaillant, Raoul Seigneur et Thomas BlancMontage : Vincent LigerProduction : Eléphant Doc Chaque année, 220 millions de jouets sont vendus en France. Cela représente 3,4 milliards d’euros par an. Les achats s’effectuent de plus en plus sur internet. Du coup, les magasins de jouets se battent pour survivre. Certains d’entre eux sont devenus des temples du commerce de jouet. Parmi ces magasins, celui situé à Lomme près de Lille : 4 000 m2 et 15 000 références de jouets… La saison de Noël représente plus de 50% du chiffre d’affaires du magasin. De la sélection des jouets à la vente en magasin, en passant par la fabrication dans les usines et les tests de sécurité, une équipe de Grands reportages a suivi les salariés du magasin pendant près d’un an. Ils vont tout faire pour être prêts pour Noël.