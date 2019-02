Grands Reportages du 23 février 2019 - Les rois de la casse

L’univers des casses est un monde à part, souvent méconnu... On y passe sans vraiment s’arrêter, on croise le "casseur", les mains noircies par le cambouis, mais derrière ces apparences se cache un univers avec ses codes, ses secrets et ses dérives. Ces trois dernières années, le prix de la ferraille a été divisé par dix et les professionnels de la récup’ doivent faire face à la concurrence des casses sauvages. Pendant plusieurs mois, les équipes de Grands reportages ont suivi trois casseurs aux profils très différents. Parmi eux, deux femmes qui ont su se faire une place. Nous avons aussi suivi une équipe de policiers spécialisés dans le démantèlement de de casses clandestines.