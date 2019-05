Grands Reportages du 25 mai 2019 - L'affaire Sophie Toscan du Plantier

C'est un procès inédit qui va s'ouvrir dans quelques jours. Le 23 décembre 1996, Sophie Toscan du Plantier est retrouvée morte en contrebas de sa maison en Irlande, près du petit village de Schull. Son visage a été écrasé à coup de pierres. Ce fait-divers va émouvoir la France entière. La victime, âgée de 39 ans, est l'épouse du producteur de cinéma, Daniel Toscan du Plantier. Ce meurtre brutal choque cette petite région paisible qui n'avait pas connu de crime depuis près de cent ans. Pas de témoin, pas d'ADN sur la scène de crime. Pourtant, un mois et demi après le drame, la police pense tenir un suspect, Ian Bailey. Tout semble accuser cet ancien journaliste qui vit de petits boulots. Des contradictions dans ses propos, des déclarations ambigües, des blessures sur les mains après le drame. Malgré ce faisceau d'indices, la justice irlandaise refuse de l'inculper. Il aura fallu l'opiniâtreté de la famille pour que la justice française relance l'enquête et finisse par renvoyer Ian Bailey devant les assises. Un procès sans le seul et unique suspect que l'Irlande refuse à ce jour d'extrader. Ian Bailey sera donc absent mais exceptionnellement, il a accepté de nous livrer sa version. Un document exceptionnel, riche aussi des témoignages des plus proches de Sophie Toscan du Plantier, son fils, ses parents, ses amis… Retour sur une affaire qui dure depuis bientôt 23 ans.