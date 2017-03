Grands Reportages du 25 mars 2017 - Dur dur la vie de Château  

La France est le pays des châteaux. On en compte 6 500 qui sont classés. La plupart appartiennent à des particuliers qui se battent, chaque jour, pour les maintenir en état. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi ces hommes et ces femmes pour qui la vie de château relève… du sacerdoce. Qu'il s'agisse de petits ou de grands édifices, d'un coup de cœur ou d'un héritage, tous consacrent leur vie à entretenir ces lieux d'exception. Pas de vacances, une vie de famille compliquée, des tracas quotidiens… mais le plaisir de savourer la vie de château ! Un reportage de Lucile Bellanger Images : Manuel Blanche, Franck Poirier, Charles Mauny et Pierre Blanchandin Montage : Cédric Daire Production : Imagissime