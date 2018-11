Grands Reportages du 25 novembre 2018 - Un an sans Johnny

Un reportage de Andreia de AraujoImages : Sébastien Girodon et Manuel LaigreMontage : Alexandre AmaralProduction : Tony Comiti Le 6 décembre dernier, "l’idole des jeunes" disparaissait à 74 ans. Partout en France, c'est la sidération. Trois jours plus tard, un million de fans assistent à ses obsèques nationales. Du jamais vu pour un chanteur. Il faut dire que Johnny entretenait avec son public un lien unique. 3 200 concerts, 28 millions de spectateurs, 110 millions de disques vendus... Leur histoire d’amour aura duré un demi-siècle. Cette première année sans leur idole, nous l’avons passé aux côtés de ces fans. Certains ont parcouru la France, d’autres ont traversé le monde pour faire vivre le mythe et célébrer la mémoire de Johnny.