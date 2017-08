Grands Reportages du 26 août 2017 - Samu 13 : la vie sur un fil  

Un reportage de Julie SamuelImages : Pierre Jean Perrin et Antonin MarcelMontage : Alexandre Basso (Tony Comiti Productions) Avec près de 1 500 appels par jour et 45 interventions en moyenne, le SAMU des Bouches du Rhône est l'un des plus importants de France. Pour veiller sur les 2 000 000 d'habitants du département, 161 salariés s'activent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le service est basé à l'hôpital de la Timone, au cœur de Marseille. Pendant plusieurs semaines, les équipes de Grands Reportages ont suivi quelques-uns des piliers de ce service. Sandra est assistante de régulation, Anne Pascale pédiatre, Xavier médecin urgentiste et Eric, infirmier de nuit. Nous vous proposons de partager leur quotidien rempli d'imprévus, de doutes, de joies et parfois aussi de longues attentes...