Des plus belles plages de l’île aux joyaux architecturaux de Palerme, des champs d’oliviers du centre aux pentes arides des volcans de Linosa, la plus grande île de Méditerranée recèle de trésors. Chaque année, près de six millions de visiteurs y passent leurs vacances. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi et partagé la vie de plusieurs Français qui en sont tombés amoureux, au point pour certains de s’y installer.