Grands Reportages du 27 août 2017 - Orly : embarquement immédiat  

Orly : embarquement immédiatUn reportage de Marie France Barrier et Nicolas Brénéol Images : Christophe Obry, Ursula Wernly, Marie France Barrier et Nicolas Brénéol Montage : Nicolas Planche et Grégory Laville(Galaxie presse) Aux heures de pointe, toutes les 47 secondes, un avion décolle ou atterrit d’Orly. Un aéroport aux portes de Paris, une institution qui tient une place toute particulière dans le cœur des Français. Plus de 29 millions de passagers y transitent, chaque année. Alors, Orly a décidé de s’agrandir et de vivre une deuxième jeunesse. Thierry le monsieur VIP, Suzie la chef d’escale, Grégory le gendarme, Chaadi le médecin urgentiste et Antoine l’ingénieur en chef, participent au bon fonctionnement de cet aéroport qui a su garder un esprit de famille, un esprit qu’ils nous font découvrir. Une immersion inédite dans les coulisses du plus vieil aéroport de France.