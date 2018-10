Grands Reportages du 27 octobre 2018 - Les rois du biscuit font leur beurre

Les rois du biscuit font leur beurre Un reportage de Marie-Agnès Suquet et Claire LajeunieImage : Franck Dhelens et Bertrand Rubé Montage : Joséphine Petit L2 Films Que ce soit au petit-déjeuner, au café ou au goûter, les Français raffolent des biscuits : ils en mangent en moyenne 8 kg par an et par personne, soit une madeleine ou quatre “petit-beurre” par jour. Les régions de France regorgent de spécialités. Pourtant chaque année, 70 nouveaux biscuits sont inventés. Derrière ces biscuits, des artisans qui de génération en génération se transmettent des traditions locales…et ne cessent d’innover. Pendant plusieurs mois, une équipe de « Grands Reportages » a suivi trois défenseurs de la gastronomie française.