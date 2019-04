Grands Reportages du 28 avril 2019 - Familles XXL

La France est l'une des championnes de la natalité en Europe. Aujourd'hui, le pays compte 1,7 millions de familles nombreuses, c'est-à-dire composées de trois enfants ou plus. Par amour, par hasard ou au gré de la vie, des pères et des mères ont décidé d'avoir 6, 7 ou 8 enfants, parfois plus. Mais qu'implique vraiment cette vie de famille "XXL" ? Comment s'organise le quotidien des parents lorsque les repas, les devoirs, les bains ou les lessives se multiplient ? Quatre d'entre elles ont accepté de nous ouvrir les portes de leur maison, où grands bonheurs et petits tracas se succèdent dans un incessant tourbillon de vie.