Grands Reportages du 28 juillet 2018 - L'univers extraordinaire des Géo Trouvetout

L’univers extraordinaire des Géo Trouvetou Un reportage de Laetitia PongiImage : Thomas Vaillant, Charlotte Lassalle, Myriam El Hangouche, Laure Becherer.Montage : Hélène Amétis(HTO Productions) Automobile, calculatrice, carte à puce : ces objets de notre quotidien sont nés de l’imagination d’inventeurs français. Et ils sont nombreux à chercher sans cesse de nouvelles idées. Chaque année, la France est même le deuxième pays européen à déposer le plus de brevets. Géo Trouvetou, bricoleurs, avant-gardistes et souvent rêveurs, ces hommes et femmes ont tous un point commun : le désir de révolutionner le monde. Pour mieux les comprendre, nous avons suivi pas à pas le parcours de quatre d’entre eux prêts à tout pour leur invention.