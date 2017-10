Grands Reportages du 28 octobre 2017 - Agricultrices : des femmes bien dans leurs bottes !

Un reportage de Delphine Le Goueff Images : Corentin Robert, Nicolas Dom et Philippe HerpinMontage : Caroline Darroqui (Tournez s'il vous plaît) Aujourd'hui en France, un agriculteur sur quatre est… une agricultrice ! Certains affirment même qu'elles sauveront l'agriculture ! Loin de l'image un peu dépassée de la femme d'agriculteur qui travaille dans l'ombre de son mari, sans statut, ni reconnaissance, les agricultrices d'aujourd'hui jouent un rôle plein et entier dans le paysage agricole français. Mais pas toujours facile de s'imposer dans un monde qui a longtemps été très masculin et qui connaît une crise sans précédent. Pendant plusieurs mois, quatre agricultrices nous ont ouvert leur quotidien fait de passion, de courage et parfois aussi de sacrifices…