Grands Reportages du 29 avril 2017 - Double vie  

Etre heureux aujourd’hui, c’est faire une carrière intéressante, mais aussi voir ses enfants grandir et s’éclater dans ses loisirs, dans sa passion, ou s’engager pour une bonne cause… De nos jours, de plus en plus de Français ont une double vie et ne s’en cachent plus. Ce sont souvent des gens hyper organisés, débrouillards, astucieux, épanouis, fonceurs. Pendant plusieurs mois une équipe de « Grands Reportages » a suivi Boris, Talia, et Jean-Philippe…tous mènent une double vie.