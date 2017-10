Grands Reportages du 29 octobre 2017 - Ils retombent en enfance

Un reportage de Claire LeisinkImages : Charlotte Notteghem, Martin Vanden Bossche, Guillaume Martin et Pierre DuyckaertsMontage : Fleurine André et Dylan Jolly(Bonne Compagnie) Depuis une dizaine d'années, le jeu étend son territoire en dehors des chambres d'enfants pour s'introduire dans le monde très sérieux des adultes. Certains adultes auraient donc gardé leur âme d'enfant. Fous de modélisme, accros de voitures à pédales ou de Lego, ils passent leur temps libre à jouer. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi des grands enfants qui s'amusent et qui assument leur grain de folie.