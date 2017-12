Grands Reportages du 3 décembre 2017 - Les mystères de la Crim'

Les mystères de la Crim' Un reportage de Michèle FinesImages : David GeoffrionMontage : Frédéric DecossasAgence de presse : Tony Comiti Productions C'est un polar, une affaire criminelle incroyable. L'histoire d'un tueur et violeur en série qui a sévi de 1987 à 1994 dans Paris et sa banlieue, tué une fillette, deux adultes, et qui n'a jamais été arrêté. Il a laissé son ADN sur huit scènes de crime et de viol, les policiers ont ses empreintes digitales, plusieurs portraits-robots. Il a toujours agi sans se cacher, pourtant, ils ne l'ont jamais trouvé. On l'appelle le "grêlé" parce que les premiers témoins qui l'ont croisé un jour dans un ascenseur ont décrit un homme à la peau abîmée par des traces de boutons.