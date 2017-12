Grands Reportages du 30 décembre 2017 - Panique à Rungis

Panique à RungisUn reportage de Sébastien Girodon et Guillaume Maurice(Kaliste Productions) Sur le marché de Rungis, à l'approche des fêtes de fin d'année, il souffle comme un vent de panique ! Une excitation, à la fois festive et tourmentée anime les 1 200 entreprises du marché. Certains réalisent une grande partie de leur chiffre d'affaires annuel en quelques jours. Mais pour cela, il faut travailler sans relâche dans le froid et les courants d'air presque 24 heures sur 24, une semaine durant ! Une équipe de Grands Reportages a suivi quatre producteurs, acheteurs ou grossistes dans cette folie des fêtes de fin d'année.