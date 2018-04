Grands Reportages du 31 mars 2018 - Grasse, capitale des parfums

Grasse, capitale des parfumsUn reportage de Danièle CostantiniImages : Olivier Gouix, Frédéric Cerulli, Corinne Carmassi, Aurélien Ideale, Loïc Marage, Frédéric Le Quéré et Manon HamiotMontage : Frédéric Le Quéré(LCMA) Sur la Côte d’Azur, entre mer et montagne, la ville de Grasse cultive un état d’esprit bien différent des villes voisines, Cannes et Nice. Pendant que certaines communes développent le tourisme et les grands évènements, Grasse, la capitale mondiale du parfum, invite à la lenteur et au dépaysement. La petite ville entraîne dans son sillage une inspiration créatrice et révèle bien des talents. Pendant plusieurs mois, une équipe de Grands reportages a suivi quelques Grassois amoureux de leur ville, pour qui les odeurs sont essentielles et qui nous en font découvrir les secrets.