En 2012, Fabrice Da Silva, agent immobilier, est accusé d’avoir commandité le meurtre de son associé Bendjougou Diawara. Le meilleur ami de Fabrice, Michel, est accusé d’être le tueur. Pris dans l’engrenage de la justice, Fabrice Da Silva ne comprend pas ce qui lui arrive : «Je me dis c’est un traquenard. C’est horrible, c’est pas vivable. Je ne comprends rien. Je me dis c’est pas possible. Je vis un cauchemar».