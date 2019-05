Le seul énoncé de leur nom fait rêver : les Cyclades. Des eaux translucides, un nuancier de ruelles blanches et d’églises perchées aux toits bleus qui charment, chaque année, plus d’un million de touristes Français. Au fil de l’eau, de Kéa à Syros, des îles incontournables aux plus confidentielles, Noémie Mayaudons nous emmène hors des sentiers battus, à la rencontre de Français tombés amoureux de ces perles de la mer Egée.