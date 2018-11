Grands Reportages du 4 novembre 2018 - Fleuristes de compétition

Un reportage d'Elisabeth Bonnet et Philippe PichonImages : Philippe Pichon et Alexandre JollySon : Michel GalindoMontage : Valérie SalvyPresse and CoLes fleurs, on aime les sentir, les regarder pousser dans son jardin ou orner son salon sous forme de bouquet. Certains les aiment tellement, qu’ils les subliment pour créer des décors magiques. Ces artisans fleuristes repoussent sans cesse les limites de la création. De leurs doigts agiles, ils transforment hortensias, roses ou orchidées en un spectacle pour les yeux. Un spectacle d’autant précieux qu’il est éphémère. Pendant plusieurs mois les équipes de Grands reportages ont suivi trois fleuristes hors du commun.