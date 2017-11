Grands Reportages du 5 novembre 2017 - Enquête sur le trafic d'animaux

Enquête sur le trafic d’animauxUn reportage de Frédérique Mergey Montage : Elise Leygnier(Tony Comiti Productions) En France, plus d'un foyer sur deux possède un animal de compagnie. Ils seraient 61,6 millions à partager notre vie ! Des petits compagnons qui ne sont pas à l’abri des trafics : élevages clandestins, importations illégales, vol d'animaux, ou exploitation d'espèces protégées. Le marché des animaux vivants est si lucratif qu'il génère un marché noir, où tous les coups sont permis. Les espèces sauvages sont aujourd'hui particulièrement menacées. Serpents, tortues, oiseaux, ou mygales, pour alimenter le marché des NACS, les nouveaux animaux de compagnie, 38 millions de bêtes seraient prélevées dans leur milieu naturel chaque année. Avec un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards d'euros par an, le commerce des espèces protégées est, après le commerce de la drogue, la contrefaçon et le trafic d'être humains, le 4ème plus gros négoce illégal au monde. Pour lutter contre ce trafic, la France s'est dotée d'une police spéciale forte de 1700 agents : l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.