Grands Reportages du 6 janvier 2018 - Huissiers : les mal-aimés

Huissiers : les mal-aimés Un reportage de Benjamin ColmonImages : Yvain Bois et David GeorgeonMontage : Pierre-Alexandre BalloisAgence de presse : KM Productions Retards de loyers, factures impayées, saisies : chaque année en France, près de 3 000 huissiers œuvrent pour recouvrir plus de 8 milliards d'euros de dettes. Ils traquent les débiteurs et font exécuter les décisions de justice avec poigne. Souvent mal perçus, ils interviennent pourtant aussi pour aider les particuliers à faire valoir leurs droits. Ces serviteurs de la justice dressent près de 2 millions de constats par an. Une équipe de Grands Reportages a suivi cinq huissiers dans leurs missions pour découvrir la réalité de cette profession où la routine n'existe pas.