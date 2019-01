Grands Reportages du 6 janvier 2019 - Les filles de la légion d'honneur

Un reportage de Lucile Bellanger Montage : Olivia Sibourd-Baudry VICTORIMAGE Les Maisons d’Education de la Légion d’honneur ont été créées en 1805, par Napoléon Ier, pour que les filles de ses soldats les plus méritants puissent avoir une éducation. Depuis, ces internats sont réservées aux filles, petites filles et arrières petites filles de membres de la légion d’Honneur, de décorés de l’ordre National du mérite et de médaillés militaires. Près de 500 élèves de la seconde à la terminale vivent dans l'ancienne abbaye royale de la basilique de Saint-Denis près de Paris et 300, de la 6ème à la troisième, vivent dans un autre bâtiment : les Loges en plein cœur de la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Des établissements réputés pour leur rigueur mais aussi leur niveau d’excellence. Pendant une année, exceptionnellement, les équipes de « Grands Reportages » ont pu suivre quatre élèves de la rentrée scolaire à leur dernier jour d’école.