Grands Reportages du 6 mai 2017 - Ils sont candidats libres au bac  

Chaque année, près d’un million de Français passent le baccalauréat. Parmi ces bacheliers en herbe, environ 20 000 se présentent en candidat libre. Défi, reconversion professionnelle, revanche sur un parcours scolaire chaotique, pendant un an nous avons suivi quatre candidats qui ont préparé cet examen hors des sentiers battus de l’Education Nationale. Agés de 17 à 75 ans, ils viennent de tous les horizons, mais cette année ils ont un point commun : ils vont tout faire pour décrocher ce diplôme qu’ils n’ont qu’une chance sur deux d’obtenir. Un reportage de Mélodie Tissot Images : Vincent Fooy, Sébastien Brisard, Yacine Ben Jannette et Julien Arrufat Journaliste : Julie Pichot Montage : Philippe Leweurs Presse and Co