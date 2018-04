Grands Reportages du 7 avril 2018 - Petit panda deviendra grand

Petit panda deviendra grand Un reportage de Pierre TouryImages : Pierre TouryMontage : Bruno EsquirolProduction : Eléphant Doc Le zoo de Beauval a détrôné les châteaux de la Loire, Chambord et Chenonceau. Grâce à qui ? Grâce au nouveau prince de la Loire : Yuan Meng, le bébé panda né durant l’été 2017. C’est le premier panda né en France, le fils de Huan Huan et Yuan Zi, les deux pandas que le zoo accueille depuis 2012. Mais cette naissance est aussi l’aboutissement de longues négociations entre la famille Delord, fondatrice du zoo, et l’Etat chinois. Des négociations qui ont très vite plongé les Delord dans les coulisses de la diplomatie internationale.