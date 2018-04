Grands Reportages du 8 avril 2018 - Des Chinois à Paris    

Des Chinois à ParisUn reportage de Marine Haÿ Images : Vincent Ferreira, Manuel Rambaud, Florent Hayet et Christophe MaizouMontage : Xavier GaillardProduction : Editel Ces derniers mois, le nombre d’agressions contre les Chinois de France a fortement augmenté. Une communauté discrète, peu connue et parfois objet de préjugés. La plupart de ces Chinois sont originaires de la même région : le Wenzhou. On les appelle les Wens. Ce peuple de commerçants s’inscrit aujourd’hui comme un pont entre les deux pays, les deux cultures. Une équipe de Grands reportages a mené l’enquête pendant plusieurs mois pour savoir qui sont vraiment ces Wens. Pourquoi sont-ils venus en France dans les années 1980 ? Comment fonctionnent-ils ? Et pourquoi sont-ils l’objet de fantasmes ?