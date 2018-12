Grands Reportages du 8 décembre 2018 - Services gagnants chez Bocuse

Un reportage de Didier Guyot Images : Pierre Cheminat et Philippe Fivet Montage : Roland Sapin Production : Histoire d'Entreprises Chaque année, des dizaines d’étudiants venus du monde entier intègrent l'Institut Bocuse, à Lyon. Beaucoup deviendront des grands chefs, décrocheront des étoiles. Mais il y a aussi tous ceux qui préfèrent apprendre l'art de recevoir, afin d’être plus tard maîtres d’hôtels, managers de palaces... Ils veulent faire honneur au service, à la tradition française. Pendant une année, nous avons suivi quatre de ces étudiants. Deux rentrent à l'Institut et découvrent un monde de rêves, deux autres, diplôme en poche, font leurs premiers pas dans la vie active.