Grands Reportages du 9 avril 2017 - Je construis ma maison  

Ils ne sont pas bricoleurs, n’ont jamais monté un mur ou dallé une salle de bains de leur vie et pourtant, ils ont choisi de construire leur maison tout seul. Comme près de 7% des Français qui accèdent à la propriété aujourd’hui. Autant dire qu’aucun d’entre eux n’imagine les difficultés d’un chantier et l’aventure qui les attend… Nous avons suivi trois couples le long de leur chantier, pendant plusieurs mois. Entre petites joies et grosses galères… Un reportage de Sandrine LucchiniImages : Axel Charles Messance et Laurent RedolfiMontage : Sylvain Oizan-Chapon (#5BIS PRODUCTIONS)