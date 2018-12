Grands Reportages du 9 décembre 2018 - Colère jaune à Bordeaux

Un film d'Auriane Baudin, Maud Gangler, Elisa Jadot et Véronika SiejakCapa On a de Bordeaux l'image d'une ville calme, assez bourgeoise, qui ne fait pas de vagues. Pourtant, depuis quelques semaines, la cinquième ville de France et son agglomération n'échappent pas aux mouvements des gilets jaunes. Raffineries bloquées, barrage sur l'autoroute, lycées en ébullition, manifestions qui se terminent dans la violence les samedis… De mémoire de Bordelais, on n'avait pas vu cela depuis des décennies. Pour mieux comprendre ce phénomène, toute la semaine, des équipes de " Grands Reportages " ont suivi des Bordelais au cœur de " la fièvre jaune ".