Grands Reportages du 9 juin 2019 - A la claire fontaine

Certaines sont mythiques et majestueuses. D’autres, plus discrètes ou biscornues… On y passe, on s’y installe et on s’y rafraîchit surtout ! Depuis des siècles, les fontaines sont au cœur des villages. Autrefois, on y puisait de l’eau potable et on y lavait son linge. Aujourd’hui, elles s’animent en ballets aquatiques spectaculaires. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi quatre amoureux de fontaines : ils jouent avec l’eau, la domptent, la traquent et la transforment.