Grands Reportages du 9 mars 2019 - Demain j'arrête !

En apparence, ils sont comme monsieur et madame tout le monde. Et pourtant, ils sont dépendants. Mais ici, pas de drogue ni d’alcool. Leur dépendance est invisible, elle est "sans produits" : liée aux achats, aux jeux, aux écrans ou encore au sport. Et, comme pour toute dépendance, ils ne contrôlent plus leur "consommation". Pendant plus d’un an, une équipe de Grands reportages a suivi le combat de Remo, Marie, Olivier et Robert. Entre les crises de manque devant une table de roulette de jeux, l’envie de guérir pour faire moins de sport, l’incapacité de se promener dans une rue commerçante sans acheter et l’espoir de réussite d’une "digital detox".