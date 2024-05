Grands Reportages - De la French Connection à aujourd’hui : 50 ans de lutte contre le trafic de drogue à Marseille - Episode 2

Depuis plus de cinquante ans, Marseille est considérée comme la "capitale" française de la drogue. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des parrains, corses ou italiens, y ont développé le narcotrafic en créant la célèbre "French connection". De nos jours encore, la cité phocéenne est gangrénée par le commerce de stupéfiants avec environ 130 points de deal recensés dans la ville. Pendant près d’un an, une équipe de "Grands reportages" a enquêté sur les raisons, les causes et les effets de ces trafics. Alors que le premier épisode était consacré à l’histoire et à l’évolution des trafics, le deuxième épisode s’intéresse à la situation actuelle. Comment le marché s’est-il réorganisé après que les parrains ont perdu la main ? Qui gère ? Comment s’organisent les près de 130 points de vente ? Pourquoi y a-t-il plus de règlements de compte ? Quelles stratégies police et justice mettent-elles en place pour tenter d’endiguer ce fléau ?