Grands Reportages du 1 août 2020 - Les restaurants du bout du monde

Un reportage de Chloé Henry-Biabaud et Julien Hatoum Image : Julien Hatoum Montage : Julien Hatoum (FANNY PRODUCTIONS) Satisfaire les clients dans un lieu éloigné de tout, un défi quotidien pour certains restaurateurs français. En plein désert, dans une baie reculée ou en haute montagne, ils partagent tous le même goût de l’aventure. Spécialisé dans la restauration de l’extrême, Louis Marie de Geyer gère l’un des restaurants les plus du monde dans le désert d’Atacama, au Chili. A Val Thorens, Jean et Magali Sulpice, défient quant à eux, les lois de l’altitude en proposant une gastronomie étoilée dans la plus haute station d’Europe. Enfin, Nicolas Adam et sa famille, travaillent six mois de l’année dans le Golf de Girolata, uniquement accessible à pied ou en bateau.