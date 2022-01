Grands Reportages du 1 janvier 2022 - La guerre des voisins

Près de la moitié des Français ont déjà vécu un conflit de voisinage et la vie peut virer au cauchemar. Près de La Rochelle, Séverine tente de sauver ses arbres alors que ses nouveaux voisins ont lancé une offensive pour les faire abattre. Ils se plaignent des feuilles qui tombent à l’automne et de l’ombre sur leur piscine en été... Dans le Gers, Guillaume fait face à un voisin bruyant et agressif, qui le harcèle depuis plusieurs mois. S’il ne réussit pas à trouver une solution avec les autres habitants du quartier et le maire, il déménagera... Thierry et conciliateur de Justice dans les Yvelines. Il assure 4 permanences par semaine. Il doit trouver des solutions amiables dans des conflits très variés, au cœur des quartiers de Trappes ou dans la campagne de Montfort-L’Amaury…