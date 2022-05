Grands Reportages du 1 mai 2022 - A la recherche des trésors perdus

Images : Raynald Lellouche, Patrice Masini, Jo Bersier et Ryan SviracQui n’a jamais rêvé, un jour ou l’autre, de trouver un trésor ? Ce rêve peut devenir un mode de vie et pour certains une obsession. Entre mésaventures et grands espaces, une équipe de Grands reportages a suivi durant plusieurs mois ces chasseurs de trésor autour du monde, qui consacrent tout leur temps à leur passion, avec chacun sa quête, chacun son idéal.