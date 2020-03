Grands Reportages du 1 mars 2020 - Profs du bout du monde

Un reportage de Delphine Kluzek et Anthony OrliangeImage : Tony Casabianca, Guillaume Lhotellier, Adrien Rappoport, Jean-Pierre VespériniMontage : Manuel Guillon, Eric PagetProduction : CAPA Ils sont Français, professeurs, mais enseignent au bout du monde. Au Vietnam, au Sénégal, en Colombie ou au fin fond de l'Inde, ils apprennent à des enfants à manier la langue de Voltaire. Pour certains c'est la première expatriation, avec son lot d'appréhension et de surprises. D'autres ont au contraire pris racine dans le pays où ils sont partis enseigner, en y trouvant un mode de vie qui leur correspond… Entre découverte, choc des cultures, et joies de l'expatriation…notre équipe a suivi quatre " profs " français dans des univers bien différents de ceux qu'ils connaissaient en France.