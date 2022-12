Grands Reportages du 10 décembre 2022 - Je quitte la France - Saison 2 - 2ème partie

Besoin de dépaysement, ras-le-bol de la morosité ambiante, envie de plus de liberté ou de découvrir une nouvelle culture, de plus en plus de Français changent de vie et parfois même n'hésitent pas à partir à l'autre bout du monde. Deux millions vivraient déjà à l'étranger... et le chiffre ne fait que croître. Mais s'expatrier, tout vendre, tout quitter puis tout reconstruire à des milliers de kilomètres, cela prend forcément deu temps et implique de prendre des risques. Une de nos équipes a donc consacré quatre ans à suivre les aventures exceptionnelles de trois familles. Depuis la France quelques jours avant leurs départs, puis au moment de leurs arrivées dans chacun des pays d'adoption : les Philippines, les Etats Unis et le Costa Rica. Nous avons aussi filmé leurs installations au fil des mois, les galères, les joies, les coups durs et les coups de coeur. Enfin, nous les avons retrouvées bien plus tard, parfois plus de deux ans après (Covid oblige) pour savoir ce qu'ils étaient devenus et surtout pour faire le bilan de leurs épopées.