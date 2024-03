Grands Reportages du 10 mars 2024 - Affaires Classées : le crime dans les gènes

Affaires classées : le crime dans les gènes Un reportage de Paul Degenève (Tony Comiti Productions) Rédacteurs en chef : Patrice Lucchini et Jean-Charles Doria Images : David Geoffrion, Arnaud Maurial, François Gagnant, Jérémy Defalt, Nicolas Taravel, Antonin Marcel, Candice Baudin et Julien Hatoum Montage : Elise Leygnier (Tony Comiti productions) C’est une révolution dans les enquêtes criminelles : grâce à une nouvelle technique d’interprétation de l’ADN, il est possible de retrouver un meurtrier, même trente ans après les faits. Des centaines de vieux dossiers jusque-là oubliés par la justice, des "cold cases" peuvent désormais être rouverts et parfois élucidés.