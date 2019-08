Grands Reportages du 11 août 2019 - Tigres en danger

Il y a un siècle, 100 000 tigres parcouraient les forêts d’Asie. Ils ne sont plus que 3500. Dans dix ans l’espèce pourrait avoir définitivement disparu à l'état sauvage.Chasses royales, safari coloniaux, et surtout trafic ont eu raison d’une grande partie des populations de tigres de la planète. Loin de baisser les bras devant l’ampleur de la tâche, une poignée de Français passionnés organise une résistance parmi les plus actives au monde pour sauver les derniers tigres sauvages. Grands Reportages vous fait partager leur combat et leur passion pour ces animaux en voie de disparition.