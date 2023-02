Grands Reportages du 11 février 2023 - Mon village hérite d'un trésor

Les communes françaises sont de plus en plus nombreuses à toucher des héritages… A chaque fois, derrière ces legs, se cache une belle histoire d’hommes et femmes attachés à leur village. Pour les petites communes, cet héritage surprise peut être un sacré coup de pouce ou un cadeau empoisonné. Pendant un an, nous avons suivi quatre villages qui ont touché le gros lot et les problèmes qui vont avec…