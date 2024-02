Grands Reportages du 11 février 2024 - Affaires classées, sur la piste des tueurs...(Partie 1)

Un film de Michèle Fines Images : Vincent Kelner, Thomas Lelong, François Gagnant, Marie Laure Gautier, Nicolas Moscara, Jean Etienne Mach, Julia Le Correc, Frédéric Balland Montage : Frédéric Decossas (Copyright Productions Tony Comiti 2015) C'est une révolution dans les enquêtes criminelles: aujourd'hui, 15, 20, 30 ans après un crime, grâce aux progrès de l'ADN, on peut trouver un meurtrier. Des centaines de vieux dossiers jusque là oubliés par la justice, des cold cases, peuvent désormais être rouverts et élucidés... Un immense espoir pour des familles qui parfois n'y croyaient plus....