Grands Reportages du 11 janvier 2020 - Mon père ce héros

Il est souvent le premier homme de leur vie, celui qu’elles respectent le plus. Entre un père et sa fille, il y a souvent un amour fou, une admiration sans borne, mais aussi de la pudeur, et parfois des désaccords. Aurélie 28 ans et son père Jean-Luc ont tous deux la passion des fleurs. Ils vont tenter ensemble de gagner le championnat de France des fleuristes… Dans le bassin d’Arcachon, Olivier a travaillé sans relâche pour devenir ostréiculteur. Margaux sa fille va concourir à la compétition des meilleurs écaillers de France. Il va la former, l’aider à maîtriser parfaitement l’ouverture de ce coquillage… Perrine et Fabrice, confituriers d’excellence en Alsace et chineurs invétérés en lien avec la confiture, recherchent des pièces uniques pour leur collection et tentent de mettre au point une confiture expérimentale… Depuis peu, Audrey 23 ans s’est faite une place dans le milieu très masculin des chauffeurs routiers. Elle travaille dans l’entreprise de son père et cette jolie camionneuse va tenter de passer son permis grue pour suivre et aider son père dans ses prochains trajets…